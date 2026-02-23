Liverani: «Federica era la mia vita. L’esonero a Cagliari un sollievo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
fabio-liverani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Fabio Liverani/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Un racconto intenso, lucido, attraversato dal dolore ma anche dall’orgoglio. Fabio Liverani, ex centrocampista del Palermo, si è confidato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo la scomparsa della moglie Federica, il percorso da calciatore e le ambizioni da allenatore.

Quando il discorso cade su Federica, scomparsa nel settembre 2022 dopo nove anni di malattia, il tono cambia. «Stupenda, solare, amava la vita. Lei era vita. Mi ha dato due figli meravigliosi. Siamo stati insieme da quando eravamo ragazzini, avrei dato la mia vita per salvarla. Ha lottato contro il cancro fino alla fine, sempre a testa altissima». Parole che, come emerge nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, raccontano un uomo segnato dal dolore ma rimasto saldo.

In quel periodo Liverani allenava il Cagliari. «Ho pensato tante volte di mollare tutto, ma Federica non me l’ha mai permesso. Dopo la sua morte ho scelto di continuare. Non è stato facile. Le confesso che l’esonero di Cagliari è stato quasi un sollievo: avevo bisogno di tornare a Roma e stare vicino ai miei figli». Un passaggio forte, affidato alla Gazzetta dello Sport, che svela il peso emotivo di quei mesi.

Liverani ha speso parole di gratitudine per il presidente Giulini e per tante persone del mondo del calcio che gli sono state vicine. Non sempre, però, i rapporti con i presidenti sono stati semplici. «Preziosi, Zamparini, Lotito… li ho avuti tutti. Ma ho un grazie per ognuno». Sull’addio alla Lazio chiarisce: «Con Lotito fu una trattativa assurda durata dieci mesi. Avevo capito che l’ambiente mi voleva, mentre lui no».

Alla Lazio non mancarono momenti difficili, tra accuse e insulti razzisti. «Venivo giudicato per il tifo, non per l’uomo o il giocatore che ero. ‘Liverani negro’, ‘Liverani spia’: leggere certe cose mi faceva male, pensavo soprattutto a mia madre». E ricorda il sostegno di Nesta dopo un derby perso 5-1: «Mi disse “esci con me, passiamo da dietro” e mi portò a cena. Un gesto da capitano vero».

Dalla Lazio al Perugia, dove nacque il Liverani regista. «Fu un’idea di Gaucci, Sabatini e Cosmi. Mi chiamarono in ufficio e mi dissero che avrei giocato lì. Mi hanno cambiato la carriera». Con il Perugia arrivò anche la Nazionale: «Mia mamma è somala, ma io mi sono sempre sentito italiano. La chiamata di Trapattoni è stata il punto più alto della mia carriera».

Non sono mancati episodi di razzismo, come a Reggio Calabria: «Fu umiliante sentire quei buu per novanta minuti. L’unica risposta è giocare e dare il massimo».

Infine il capitolo allenatore. «La doppia promozione a Lecce è stata il momento più bello. Oggi penso alla Ternana, vorrei portarla in B. Ma il sogno è avere un’altra chance in Serie A». Un obiettivo chiaro, ribadito da Fabio Liverani nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, tra memoria, sofferenza e voglia di rinascita.

Altre notizie

cosmi

Salernitana, esonerato Raffaele. Arriva Cosmi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file4 (11)

Serie C Girone C: il Crotone ribalta il Foggia, Siracusa sconfitto a Sorrento. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file2 (22)

Serie C Girone A: Ospitaletto colpisce in rimonta, spettacolo tra Union Brescia e Pro Patria. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file3 (23)

Serie C Girone B, il Carpi sorride nel finale: Bra ko 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
641457126_122158376312940174_2058068173176500346_n

Guardiola al Rigamonti: il tecnico del Manchester City in tribuna per Union Brescia-Pro Patria

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: «Entro la fine del campionato riavremo gli 11 punti che ci hanno tolto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
FERRERO

Ferrero indagato a Terni per infedeltà patrimoniale: nel mirino operazioni e stipendi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
marchetti-direttore-cittadella-gdm

Marchetti: «Monza, Venezia e Palermo hanno investito tanto. Frosinone sorpresa della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-18 222646

Serie C girone C: il Catania batte 4-0 il Trapani e va a -5 dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 173751

Lutto nel calcio italiano: trovato morto Christian Jidayi, aveva 38 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Boscaglia

Sambenedettese, ribaltone totale: esonerati Mancinelli e De Angelis. Arriva Boscaglia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Michele-Pazienza-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Ufficiale, il Foggia riparte da Michele Pazienza

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

fabio-liverani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Liverani: «Federica era la mia vita. L’esonero a Cagliari un sollievo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
cosmi

Salernitana, esonerato Raffaele. Arriva Cosmi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
1E8A3985-D1E3-411D-A4CE-82720B82468F

Palermo Futsal Club stoico nonostante le assenze: pari contro il Pioppo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
angelozzi.frosinone.2024.1440x864 (1)

Palermo Football Meeting, il 24 marzo torna l’evento tra mercato e solidarietà. Aperte le registrazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (17)

Palermo-Mantova, via alla vendita dei biglietti: prezzi, riduzioni e info utili

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026