Salernitana, esonerato Raffaele. Arriva Cosmi

Ribaltone in casa Salernitana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’articolo firmato da Roberto Guerriero, si è conclusa l’avventura di Giuseppe Raffaele sulla panchina granata dopo le ultime tre sconfitte e un girone di ritorno al di sotto delle aspettative.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, oltre ai risultati negativi hanno inciso l’involuzione della squadra e i rapporti non più idilliaci con il direttore sportivo Faggiano. La Salernitana, partita con ambizioni da protagonista in Serie C dopo due retrocessioni consecutive, si ritrova oggi terza in classifica e distante dalla capolista Benevento.

Il club del patron Danilo Iervolino, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, non intende però rinunciare al sogno promozione e vuole tentare l’assalto alla Serie B attraverso i playoff.

Arriva Serse Cosmi

La scelta è ricaduta su Serse Cosmi, 68 anni, tecnico di grande esperienza ed ex allenatore anche del Palermo. Cosmi torna così in panchina dopo l’ultima esperienza, breve, con i croati del Rijeka nel 2022 e dopo aver guidato il Crotone nella stagione precedente alla retrocessione.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come a Cosmi sia stato proposto un contratto di pochi mesi con opzione di rinnovo legata ai risultati. L’ex tecnico rosanero è stato preferito a Pasquale Marino, altro nome valutato in queste ore.

L’obiettivo è chiaro: dare subito una scossa all’ambiente e preparare al meglio la prossima sfida all’Arechi contro il Catania, con la necessità di tornare alla vittoria per riaccendere la corsa verso la promozione.