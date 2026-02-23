Palermo Futsal Club stoico nonostante le assenze: pari contro il Pioppo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Secondo pareggio consecutivo per il Palermo Futsal Club, che esce con un punto dalla grande sfida contro il Pioppo Futsal. Nonostante il roster rimaneggiato a causa delle assenze di Gennaro, Sujon, Di Chiara e La Fiura, la squadra di mister Gentile sfodera una delle migliori prestazioni della stagione e riesce a strappare un punto importante per la classifica. Rimane un po’ di rammarico per non aver affondato il colpo, al netto delle numerose occasioni create. In rete Chinnici (doppietta) e Lucchese.

Primo tempo

La prima frazione si apre con i padroni di casa nettamente in controllo della sfida. Morrione risponde presente salvando il risultato sulla scivolata di Quinario. Poco dopo, l’ex Atletico Monreale sprinta sulla fascia e colpisce sul primo palo, ma Morrione si fa trovare ancora attento.

Con il passare dei minuti il Palermo si rende pericoloso: Chinnici, in due occasioni, mette in netta difficoltà Marineo, con il Pioppo che riesce a salvarsi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lo schema perfetto partito dai piedi di Nicchia libera la conclusione di Chinnici, che sblocca il risultato. Passano appena 20 secondi e Allegra ristabilisce la parità.

Da quel momento in poi è un assolo rosanero: Lucchese, Louati e Nicchia sono imprendibili e creano pericoli in serie. Lopes chiude in difesa e Chinnici riparte, servendo Lucchese che da due passi riporta avanti i suoi. Il Pioppo non riesce a reagire e allora Chinnici buca Marineo per la seconda volta, firmando l’1-3.

I cambi di mister Basile si rivelano però decisivi: Lo Giudice ruba palla alla difesa rosanero e Ferraro segna a porta sguarnita. Il primo tempo si chiude sul 2-3.

Secondo tempo

Il Pioppo prova a rientrare in partita affidandosi alla qualità di Calvaruso. Chinnici e Lopes concedono pochissimo, con i padroni di casa costretti a sbattere contro il muro rosanero.

Louati lascia i suoi in inferiorità numerica (tra parecchi dubbi, nonostante la visione dell’episodio) e il Pioppo ne approfitta per pareggiare con Terzo. La squadra di mister Gentile non si sgretola e si ripresenta più volte davanti a Marineo con Lucchese e Nicchia, che lo impegnano in ben cinque occasioni. Il portiere classe 2001 sfodera una delle sue migliori prestazioni, chiudendo con qualità sugli avversari.

Alongi ha la palla del possibile vantaggio a pochi minuti dalla fine, ma Morrione chiude tutto parando il tiro libero. Nel finale arriva il rosso per Marineo per fallo su Nicchia. Triplice fischio e parità: il match si conclude sul 3-3.

Prossimo appuntamento

Grande prestazione per la ciurma di mister Gentile, che porta a casa un pari con un pizzico di rammarico per le tante occasioni create contro una squadra di alto livello. Prossimo appuntamento sabato 28 febbraio alle ore 17:00: si torna al Tocha contro il Giudecca.

U19

Torna in campo anche la selezione Under 19, nella sfida contro la Merlo C5 mercoledì 25 febbraio alle ore 19:30.

