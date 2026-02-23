Palermo Football Meeting, il 24 marzo torna l’evento tra mercato e solidarietà. Aperte le registrazioni

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli addetti ai lavori e dagli appassionati di calcio: il Palermo Football Meeting si terrà il 24 marzo nella consueta cornice de La Braciera in Villa. L’evento è organizzato da Conference403 in sinergia con AvvocatiCalcio e con il Dipartimento di Palermo della Lumsa.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 13:30 con i saluti istituzionali, mentre la chiusura è programmata intorno alle 20:00, con il tradizionale sorteggio di maglie il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Ospiti e protagonisti

Anche quest’anno il parterre sarà di alto profilo. Attesa la presenza del direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi, dell’uomo mercato di Chievo Verona e Al Ittifaq Andrea Fulco, dell’agente di Mario Balotelli Nicola Maffessoli, oltre a figure di spicco come Giorgio Perinetti, Stefano Marchetti, Rolando Maran, l’agente sudamericano Pablo Bentancur e Mario Giuffredi.

Non solo calcio giocato e mercato. Spazio anche a Edoardo Buscetta, giovane attore palermitano noto per il ruolo del bambino nella serie La mafia uccide solo d’estate di Pif e attualmente difensore della Parmonval, a testimonianza del legame tra sport, cultura e territorio.

Ingresso gratuito

L’ingresso all’evento è gratuito. Da oggi sono aperte le iscrizioni online, fino ad esaurimento posti, attraverso la piattaforma Eventbrite.

Il Palermo Football Meeting si conferma così un punto di riferimento per il confronto tra dirigenti, agenti, allenatori e professionisti del settore, un’occasione di networking e approfondimento che unisce calcio e solidarietà nel cuore della città.

