Palermo Football Meeting, il 24 marzo torna l’evento tra mercato e solidarietà. Aperte le registrazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
angelozzi.frosinone.2024.1440x864 (1)

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli addetti ai lavori e dagli appassionati di calcio: il Palermo Football Meeting si terrà il 24 marzo nella consueta cornice de La Braciera in Villa. L’evento è organizzato da Conference403 in sinergia con AvvocatiCalcio e con il Dipartimento di Palermo della Lumsa.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 13:30 con i saluti istituzionali, mentre la chiusura è programmata intorno alle 20:00, con il tradizionale sorteggio di maglie il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Ospiti e protagonisti

Anche quest’anno il parterre sarà di alto profilo. Attesa la presenza del direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi, dell’uomo mercato di Chievo Verona e Al Ittifaq Andrea Fulco, dell’agente di Mario Balotelli Nicola Maffessoli, oltre a figure di spicco come Giorgio Perinetti, Stefano Marchetti, Rolando Maran, l’agente sudamericano Pablo Bentancur e Mario Giuffredi.

Non solo calcio giocato e mercato. Spazio anche a Edoardo Buscetta, giovane attore palermitano noto per il ruolo del bambino nella serie La mafia uccide solo d’estate di Pif e attualmente difensore della Parmonval, a testimonianza del legame tra sport, cultura e territorio.

Ingresso gratuito

L’ingresso all’evento è gratuito. Da oggi sono aperte le iscrizioni online, fino ad esaurimento posti, attraverso la piattaforma Eventbrite.

Il Palermo Football Meeting si conferma così un punto di riferimento per il confronto tra dirigenti, agenti, allenatori e professionisti del settore, un’occasione di networking e approfondimento che unisce calcio e solidarietà nel cuore della città.

L’ingresso è gratuito e da oggi sono aperte le iscrizioni al seguente link, fino ad esaurimento posti

Le info qui 

 

Altre notizie

Palermo Sudtirol 3-0 (17)

Palermo-Mantova, via alla vendita dei biglietti: prezzi, riduzioni e info utili

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (99)

Palermo, arriva il “Father’s Pack 3 Games”: tre partite al Barbera con un solo biglietto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 072254

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara verso il Palermo, applausi e rimpianti. Ma la difesa è un macigno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (37)

Giornale di Sicilia: “Palermo, effetto Inzaghi: 14 risultati utili e sogno A a -3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (77)

Giornale di Sicilia: “Ceccaroni, il Südtirol nel destino. Gol da fantasista e record eguagliato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (59)

Giornale di Sicilia: “L’abbraccio di Inzaghi simbolo del nuovo Palermo. Tre gare per spingere ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
novellino (1)

Novellino: «Toro in difficoltà, ma Baroni non è il problema. In B mi piace il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (98)

Corriere dello Sport: “Super Palermo. Tutti i numeri dicono Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (44)

Corriere dello Sport: “Inzaghi concede 48 ore, Bani osservato speciale verso la ripresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (65)

Palermo-Sudtirol: Le Douaron celebra il gol sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
dragotto palermo femminile

Palermo Women-Catania 0-3, Pipitone: «Derby che fa male, ma ripartiamo dalla prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

1E8A3985-D1E3-411D-A4CE-82720B82468F

Palermo Futsal Club stoico nonostante le assenze: pari contro il Pioppo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
angelozzi.frosinone.2024.1440x864 (1)

Palermo Football Meeting, il 24 marzo torna l’evento tra mercato e solidarietà. Aperte le registrazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (17)

Palermo-Mantova, via alla vendita dei biglietti: prezzi, riduzioni e info utili

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (99)

Palermo, arriva il “Father’s Pack 3 Games”: tre partite al Barbera con un solo biglietto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
palermo pescara 5-0 (22) iachini tedesco

Salernitana, Raffaele vicino all’esonero: Iachini tra i possibili sostituti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026