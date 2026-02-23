Palermo-Mantova, via alla vendita dei biglietti: prezzi, riduzioni e info utili

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (17)

Scatta alle ore 16.00 di lunedì 23 febbraio la vendita dei biglietti per assistere a Palermo-Mantova, gara valida per la 28ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20.00 allo stadio Renzo Barbera.

Il club rosanero invita i tifosi a presentarsi all’impianto con largo anticipo il giorno della partita per evitare disagi e agevolare le procedure di accesso.

Modalità d’acquisto

Dal 2 dicembre 2025, per acquistare un titolo di accesso agli eventi del Palermo FC è necessario registrarsi al nuovo ecosistema digitale del club. Abbonamenti e biglietti acquistati in precedenza restano consultabili tramite il proprio account Vivaticket con le credenziali già in uso.

I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento posti attraverso:

Pagina ufficiale biglietteria Palermo FC

Punti vendita Vivaticket su tutto il territorio nazionale (incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera)

Prezzi biglietti Palermo-Mantova

Centralissima

Intero: 103 €

Donne/Over 65: 82 €

Under 16: 82 €

Tribuna Centrale

Intero: 73 €

Donne/Over 65: 57 €

Under 16: 57 €

Tribuna Laterale

Intero: 48 €

Donne/Over 65: 40 €

Under 16: 40 €

Gradinata Inferiore

Intero: 34 €

Donne/Over 65: 30 €

Under 16: 30 €

Promo UNIPA: 25 €

Gradinata Superiore

Intero: 28 €

Donne/Over 65: 23 €

Under 16: 23 €

Under 14: 14 €

Promo UNIPA: 21 €

Curve

Intero: 22 €

Donne/Over 65: 18 €

Under 16: 18 €

Promo UNIPA: 16 €

Riduzioni non disponibili nei settori contrassegnati da “–”.

Dettaglio riduzioni

Over 65: riservato a chi abbia compiuto 65 anni alla data d’acquisto.

Under 16: per chi non abbia compiuto 16 anni alla data d’acquisto.

Under 14: riservato a chi non abbia compiuto 14 anni; acquistabile solo insieme a un biglietto intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale.

Promo UNIPA: dedicata ai possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA, acquistabile a titolo personale presso l’Info Point dello stadio nei giorni 25 e 26 febbraio, 2 marzo (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).

Father’s Pack 3 Games

In occasione della Festa del Papà, il Palermo FC propone il “Father’s Pack 3 Games”, che consente di assistere alle prossime tre gare casalinghe con un unico titolo d’accesso, risparmiando fino al costo di una partita.

Omaggi Under 14

I titoli omaggio Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale saranno disponibili fino a esaurimento posti nei giorni:

Mercoledì 25 febbraio

Giovedì 26 febbraio

Lunedì 2 marzo

Presso l’Info Point dello stadio (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).

Cambio utilizzatore

Intero: cedibile a tutti

Ridotto donna: cedibile solo a donna

Ridotto Over 65: cedibile solo a Over 65

Ridotto Under 16: non cedibile

Ridotto Under 14: non cedibile

Promo Università: non cedibile

Accesso allo stadio

Per entrare al Barbera sarà necessario:

Documento d’identità originale e in corso di validità

Biglietto digitale (anche su smartphone) o cartaceo

Fidelity card originale + ricevuta segnaposto per abbonamenti o titoli caricati su SIAMOAQUILE CARD

In attesa di comunicazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza per quanto riguarda il settore ospiti.

Palermo-Mantova apre un trittico casalingo cruciale per la corsa rosanero: il Barbera è pronto a spingere ancora.

angelozzi.frosinone.2024.1440x864 (1)

Palermo Football Meeting, il 24 marzo torna l’evento tra mercato e solidarietà. Aperte le registrazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (99)

Palermo, arriva il “Father’s Pack 3 Games”: tre partite al Barbera con un solo biglietto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 072254

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara verso il Palermo, applausi e rimpianti. Ma la difesa è un macigno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (37)

Giornale di Sicilia: “Palermo, effetto Inzaghi: 14 risultati utili e sogno A a -3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (77)

Giornale di Sicilia: “Ceccaroni, il Südtirol nel destino. Gol da fantasista e record eguagliato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (59)

Giornale di Sicilia: “L’abbraccio di Inzaghi simbolo del nuovo Palermo. Tre gare per spingere ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
novellino (1)

Novellino: «Toro in difficoltà, ma Baroni non è il problema. In B mi piace il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (98)

Corriere dello Sport: “Super Palermo. Tutti i numeri dicono Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (44)

Corriere dello Sport: “Inzaghi concede 48 ore, Bani osservato speciale verso la ripresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (65)

Palermo-Sudtirol: Le Douaron celebra il gol sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
dragotto palermo femminile

Palermo Women-Catania 0-3, Pipitone: «Derby che fa male, ma ripartiamo dalla prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026

