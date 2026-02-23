Palermo-Mantova, via alla vendita dei biglietti: prezzi, riduzioni e info utili
Scatta alle ore 16.00 di lunedì 23 febbraio la vendita dei biglietti per assistere a Palermo-Mantova, gara valida per la 28ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20.00 allo stadio Renzo Barbera.
Il club rosanero invita i tifosi a presentarsi all’impianto con largo anticipo il giorno della partita per evitare disagi e agevolare le procedure di accesso.
Modalità d’acquisto
Dal 2 dicembre 2025, per acquistare un titolo di accesso agli eventi del Palermo FC è necessario registrarsi al nuovo ecosistema digitale del club. Abbonamenti e biglietti acquistati in precedenza restano consultabili tramite il proprio account Vivaticket con le credenziali già in uso.
I tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento posti attraverso:
Pagina ufficiale biglietteria Palermo FC
Punti vendita Vivaticket su tutto il territorio nazionale (incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera)
Prezzi biglietti Palermo-Mantova
Centralissima
Intero: 103 €
Donne/Over 65: 82 €
Under 16: 82 €
Tribuna Centrale
Intero: 73 €
Donne/Over 65: 57 €
Under 16: 57 €
Tribuna Laterale
Intero: 48 €
Donne/Over 65: 40 €
Under 16: 40 €
Gradinata Inferiore
Intero: 34 €
Donne/Over 65: 30 €
Under 16: 30 €
Promo UNIPA: 25 €
Gradinata Superiore
Intero: 28 €
Donne/Over 65: 23 €
Under 16: 23 €
Under 14: 14 €
Promo UNIPA: 21 €
Curve
Intero: 22 €
Donne/Over 65: 18 €
Under 16: 18 €
Promo UNIPA: 16 €
Riduzioni non disponibili nei settori contrassegnati da “–”.
Dettaglio riduzioni
Over 65: riservato a chi abbia compiuto 65 anni alla data d’acquisto.
Under 16: per chi non abbia compiuto 16 anni alla data d’acquisto.
Under 14: riservato a chi non abbia compiuto 14 anni; acquistabile solo insieme a un biglietto intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale.
Promo UNIPA: dedicata ai possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA, acquistabile a titolo personale presso l’Info Point dello stadio nei giorni 25 e 26 febbraio, 2 marzo (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).
In occasione della Festa del Papà, il Palermo FC propone il “Father’s Pack 3 Games”, che consente di assistere alle prossime tre gare casalinghe con un unico titolo d’accesso, risparmiando fino al costo di una partita.
Omaggi Under 14
I titoli omaggio Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale saranno disponibili fino a esaurimento posti nei giorni:
Mercoledì 25 febbraio
Giovedì 26 febbraio
Lunedì 2 marzo
Presso l’Info Point dello stadio (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).
Cambio utilizzatore
Intero: cedibile a tutti
Ridotto donna: cedibile solo a donna
Ridotto Over 65: cedibile solo a Over 65
Ridotto Under 16: non cedibile
Ridotto Under 14: non cedibile
Promo Università: non cedibile
Accesso allo stadio
Per entrare al Barbera sarà necessario:
Documento d’identità originale e in corso di validità
Biglietto digitale (anche su smartphone) o cartaceo
Fidelity card originale + ricevuta segnaposto per abbonamenti o titoli caricati su SIAMOAQUILE CARD
In attesa di comunicazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza per quanto riguarda il settore ospiti.
Palermo-Mantova apre un trittico casalingo cruciale per la corsa rosanero: il Barbera è pronto a spingere ancora.