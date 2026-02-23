Palermo, arriva il “Father’s Pack 3 Games”: tre partite al Barbera con un solo biglietto
In vista della Festa del Papà, il Palermo FC presenta un’iniziativa dedicata ai tifosi rosanero: nasce il “Father’s Pack 3 Games”, un pacchetto speciale che consente di assistere con un unico titolo d’accesso alle prossime tre gare casalinghe allo stadio Renzo Barbera.
Il bundle comprende le sfide contro Mantova (mercoledì 4 marzo ore 20.00), Juve Stabia (martedì 17 marzo ore 19.00) e Avellino (data e orario da definire). Un’occasione pensata per vivere il calcio come momento di condivisione familiare, trasformando la passione rosanero in un’esperienza da tramandare di generazione in generazione.
L’iniziativa consente un risparmio fino al costo di una partita rispetto all’acquisto dei singoli biglietti, permettendo così ai tifosi di assicurarsi tre appuntamenti al Barbera con un solo acquisto.
Prezzi a tariffa unica per tre gare
Curve: 44 euro
Gradinata superiore: 56 euro
Gradinata inferiore: 68 euro
Il “Father’s Pack 3 Games” sarà disponibile esclusivamente online sulla pagina ufficiale della biglietteria del Palermo FC a partire dalle ore 16.00 di lunedì 23 febbraio. La promozione resterà attiva fino al fischio d’inizio di Palermo–Mantova, prima gara inclusa nel pacchetto, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 20.00.
Un’iniziativa che unisce convenienza e sentimento, nel segno di un Barbera sempre più casa della famiglia rosanero.