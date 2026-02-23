Salernitana, Raffaele vicino all’esonero: Iachini tra i possibili sostituti
Dopo la sconfitta casalinga di ieri contro il Monopoli, sembra essere arrivata al capolinea l’avventura sulla panchina della Salernitana del tecnico Giuseppe Raffaele, con l’esonero che dovrebbe arrivare in giornata.
Tra i candidati alla panchina granata spicca il nome di Fabio Caserta, che danni anni ormai allena stabilmente in Serie B. Uno dei nomi in lizza per il posto è anche quello di Beppe Iachini, ex allenatore del Palermo. Interesse anche per Rolando Maran, Leonardo Semplici ed un possibile ritorno di Pasquale Marino.