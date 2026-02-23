Juve Stabia, Sade: «Possiamo puntare a vincere i playoff»

Febbraio 23, 2026
In seguito al match di ieri tra perso dalla Juve Stabia contro il Modena, è intervenuto in conferenza stampa Ron Sade, membro del CdA di Brera Holdings, socio unico del club campano.

«Ho assistito alla gara con Avram Grant e soprattutto il secondo tempo ci ha colpito – ha dichiarato -. È una squadra competitiva, aggressiva e che genera entusiasmo, nonostante i tanti indisponibili che c’erano oggi»

Sade ha aggiunto un commento sul tecnico delle vespe, Ignazio Abate: «L’allenatore è un gladiatore e i tifosi mi sono sembrati eccezionali, ho potuto constatarlo anche all’allenamento di ieri. Con questi presupposti possiamo puntare in alto»

Infine, sugli obiettivi futuri: «Siamo qui per sostenere il club nella corsa ai playoff e magari, quando le circostanze saranno mature, puntare alla Serie A. Se dovessimo centrare i playoff, possiamo disputarli per vincerli»

 

