Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
del grosso

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare disputate dalle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 15ª giornata

PALERMO WOMEN-CATANIA FEMMINILE 0-3

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 20ª giornata

PALERMO-PESCARA 0-0

UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 3ª giornata

PALERMO-VIRTUS VOLA 1-3 – Cilio

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 19ª giornata

EMPOLI-PALERMO 0-0

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 19ª giornata

EMPOLI-PALERMO 4-0

UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 13ª giornata

PALERMO-CASARANO 5-1 – Internicola, Pipitò, Taormina (2), Principe

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 12ª giornata

FADA-PALERMO 1-4 – Di Fresco, Smeraglia, Oneto

UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Under 12 Femminile, 1ª giornata

CUS PALERMO-PALERMO 0-3

PALERMO-JSL BROLO 2-0

JSL BROLO-CUS PALERMO 0-2

