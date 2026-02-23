Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare disputate dalle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero:
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 15ª giornata
PALERMO WOMEN-CATANIA FEMMINILE 0-3
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 20ª giornata
PALERMO-PESCARA 0-0
UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 3ª giornata
PALERMO-VIRTUS VOLA 1-3 – Cilio
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 19ª giornata
EMPOLI-PALERMO 0-0
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 19ª giornata
EMPOLI-PALERMO 4-0
UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 13ª giornata
PALERMO-CASARANO 5-1 – Internicola, Pipitò, Taormina (2), Principe
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 12ª giornata
FADA-PALERMO 1-4 – Di Fresco, Smeraglia, Oneto
UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Under 12 Femminile, 1ª giornata
CUS PALERMO-PALERMO 0-3
PALERMO-JSL BROLO 2-0
JSL BROLO-CUS PALERMO 0-2