Torino, esonerato Baroni: accordo con D’Aversa fino a giugno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
daversa-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Roberto D'Aversa/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Cambio in panchina in casa Torino. La società granata ha deciso di sollevare dall’incarico Marco Baroni e di affidare la guida tecnica della prima squadra a Roberto D’Aversa.

Secondo quanto riportato da Sky, nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo di massima con l’allenatore abruzzese: contratto fino al termine della stagione, con le parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici.

L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma l’approdo di D’Aversa sotto la Mole è ormai imminente. Per il Torino si apre così una nuova fase, con l’obiettivo di invertire la rotta e dare una scossa alla stagione nel finale di campionato.

