Serie A: il Como resiste all’Inter. All’intervallo reti inviolate a San Siro

Si conclude sul risultato di 0 a 0 il primo tempo di Inter-Como, posticipo della 17esima giornata di Serie A. Nonostante i pronostici a favore, i nerazzurri faticano a sbloccare la gara, sbattendo contro gli uomini di Fabregas, ben posizionati in campo. Buon ritmo, non troppo spettacolo. La miglior occasione del primo tempo la costruisce l’Inter, recuperando palla sull’uscita bassa del Como. Mkhitaryan affida un rigore in movimento a Dumfries, che spara alto.

