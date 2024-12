Salernitana, Petrucci: «In B tante certezze e incognite. Mi fido di Iervolino»

Il vice presidente della Salernitana, Gianni Petrucci, ha rilasciato alcune considerazioni sulla stagione dei granata ai microfoni di “Radio Anch’io”. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«Per il club sono fiducioso, Iervolino è un grande imprenditore. Abbiamo un grande amministratore delegato come Maurizio Milan e un gran direttore sportivo come Petrachi. Il campionato è ricco di incertezze, basta vedere la serie A di calcio ma anche le tante sorprese nel basket. Ci sono tante incognite e nulla è certo. In serie B c’è il Sassuolo che con un grande dirigente come Carnevali che sta facendo faville, così come tante belle realtà come il Pisa».