Il Mattino: “Contro il Palermo sarà titolare. Soriano, il leader ritrovato di Breda”

Con l’ultima sosta del campionato ormai alle spalle, la Salernitana torna in campo per preparare la sfida decisiva contro il Palermo, in programma domenica. Da domani il gruppo granata riprenderà gli allenamenti al centro sportivo Mary Rosy, con l’obiettivo di accelerare nella corsa salvezza. Ma serviranno energie, uomini e soprattutto idee chiare.

Come riportato da Nicola Roberto su Il Mattino, non tutti i calciatori hanno potuto riposare durante la sosta: tra gli impegnati con le rispettive nazionali figurano Lochoshvili, Stojanovic, Bronn (in campo ieri sera con la Tunisia) e Wlodarczyk, atteso oggi dalla Polonia Under 21.

Lochoshvili sotto osservazione, Caligara da valutare

Il centrale georgiano Lochoshvili è rimasto a riposo nell’ultima gara della Georgia, dopo il problema alla caviglia accusato nel match d’andata contro l’Armenia. La Salernitana ha ricevuto rassicurazioni dallo staff medico della nazionale, ma vuole verificarne personalmente le condizioni nelle prossime ore. Il difensore sarà sottoposto a controlli domani.

Da monitorare anche le condizioni di Fabrizio Caligara, alle prese con un fastidio alla schiena che lo tiene fuori da diversi giorni. L’ex centrocampista di Ascoli e Sassuolo non si è mai allenato col gruppo durante la sosta e resta in dubbio. Stesso discorso per Jaroszynski, ormai ai margini delle rotazioni, ma potenzialmente utile vista la diffida di Lochoshvili e Ferrari.

Soriano, il leader ritrovato di Breda

Chi è pronto a guidare la squadra è Roberto Soriano, diventato ormai una pedina imprescindibile nello scacchiere di Roberto Breda. L’ex Sampdoria, inizialmente frenato da problemi fisici e da un lungo periodo lontano dal campo, è tornato protagonista prima con Colantuono, poi con lo stesso Breda. I gol contro Carrarese e Modena, oltre alle prestazioni di spessore, lo hanno rilanciato anche sotto il profilo della leadership.

Contro il Palermo, Soriano sarà titolare. Da mezzala sinistra o trequartista, a seconda delle fasi della gara, sarà chiamato a fare da raccordo con Verde, che parte da destra ma ama accentrarsi per rendersi pericoloso. Una diagonale tecnica che Breda sta provando e su cui punta molto per sbloccare le partite.

Come ribadisce ancora Nicola Roberto su Il Mattino, la Salernitana riprenderà il lavoro sul campo domani con un obiettivo chiaro: costruire una formazione competitiva per affrontare al meglio il rush finale. La salvezza passa dai piedi esperti di Soriano, ma anche dalla condizione collettiva che – secondo lo staff – dovrebbe toccare il picco proprio in questo mese di aprile.