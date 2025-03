Giornale di Sicilia: “Palermo, gli ultimi otto turni sono un incubo”

Guardarsi indietro, sì. Ma solo per evitare di ripetere gli stessi errori. È questo l’imperativo per il Palermo che si prepara a tornare in campo in vista della delicata trasferta contro la Salernitana. Come ricorda il Giornale di Sicilia, i numeri delle ultime stagioni parlano chiaro: i finali di campionato sono stati il punto debole dei rosanero. E con otto partite da disputare, è il momento di cambiare rotta.

Sia nel 2022/23 che nel 2023/24, il Palermo ha chiuso le ultime otto giornate con soli 7 punti. Un bottino magro, frutto di una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte, che ha compromesso ogni velleità di classifica. Due finali in calo, vissuti con poca tenuta mentale e fisica, che hanno fatto svanire obiettivi che sembravano a portata di mano.

Nella stagione 2022/23, la prima dopo il ritorno in Serie B, la squadra di Corini era in piena corsa per un posto nei playoff. Dopo il 5-2 al Modena, il Palermo raggiunse il settimo posto, il punto più alto di quel segmento stagionale. Ma da lì in poi, il crollo: solo tre punti nelle successive cinque gare, con l’unica vittoria contro la Spal che tenne in vita una speranza spenta definitivamente dal famigerato 2-2 interno col Brescia all’ultima giornata.

L’anno scorso, la storia si è ripetuta. Il Palermo era addirittura quinto a otto turni dal termine, ma raccolse ancora una volta soli 7 punti, chiudendo al sesto posto, con un altro finale in calo che ha lasciato l’amaro in bocca.

Oggi, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, ripetere lo stesso trend significherebbe restare fuori dai playoff, se non addirittura rischiare di essere risucchiati da chi insegue. La classifica è corta, il margine d’errore ridotto al minimo. Serve un altro Palermo, un cambio netto di mentalità e rendimento. Perché se c’è un dato certo, è che il passato non può essere preso come modello.