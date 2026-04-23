Il Resto del Carlino: “Reggiana, Libutti a rischio: Bisoli studia le alternative anti-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
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REGGIO EMILIA – Emergenza sulla fascia destra per la Reggiana in vista della sfida contro il Palermo. Come riporta Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, l’impiego di Libutti resta fortemente in dubbio dopo l’assenza anche nell’ultimo allenamento a causa di un problema muscolare accusato al termine della trasferta di Padova.

Le condizioni del laterale saranno valutate nelle prossime ore, ma – come sottolinea Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino – un’eventuale nuova assenza in allenamento ridurrebbe drasticamente le possibilità di vederlo in campo contro i rosanero di Inzaghi.


Di fronte a questa situazione, Bisoli ha iniziato a studiare soluzioni alternative. Secondo quanto evidenzia Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, il tecnico granata ha provato un cambio di assetto, testando la difesa a tre con Vicari, Lusuardi e Bonetti, affiancati sugli esterni da Tripaldelli a sinistra e Vallarelli adattato sulla corsia opposta.

Non mancano però segnali positivi dall’infermeria. Come riporta Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, Girma è tornato a lavorare e punta al rientro dopo tre giornate di stop. L’auspicio è quello di rivedere un impatto simile a quello dello scorso anno nel derby col Modena, quando fu decisivo con un gol e un assist.

Buone notizie anche per Quaranta, che ha svolto l’intera seduta. Nonostante un rendimento altalenante, evidenzia Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, resta un elemento utile in un momento in cui la Reggiana dovrà gestire uomini e rotazioni fino alla fine della stagione.

A complicare ulteriormente i piani ci sono anche le numerose situazioni di diffida: coinvolti giocatori come Bozhanaj, Rover, Reinhart, Bozzolan e Bonetti, con quest’ultimo che rappresenta una pedina chiave anche per caratteristiche tecniche.

Resta da valutare anche Papetti, in leggero calo nell’ultimo periodo dopo un avvio di stagione positivo. Come sottolinea Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, molto dipenderà dalle condizioni di Libutti per capire se Bisoli confermerà la difesa a quattro o opterà per un cambio strutturale.

Contro il Palermo servirà una Reggiana solida e pronta ad adattarsi, anche perché ogni dettaglio può fare la differenza in una sfida decisiva per il finale di stagione.

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