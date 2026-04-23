Il Resto del Carlino: “Cesena, Klinsmann operato con successo: sospiro di sollievo dopo l’infortunio col Palermo”

CESENA – Arrivano notizie confortanti per il Cesena e per Jonathan Klinsmann. Come racconta Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il portiere bianconero si è concluso con esito positivo dopo il grave infortunio rimediato nella sfida contro il Palermo.

Il club ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale si legge: «Jonathan Klinsmann è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la stabilizzazione della frattura alla prima vertebra cervicale, occorsa durante la partita giocata contro il Palermo. L’operazione, svolta dall’equipe medica guidata dal dottor Stefan Hemmer, presso la clinica ortopedica dell’Heidelberg University Hospital, si è conclusa con successo ed il portiere bianconero intraprenderà nei prossimi giorni l’apposito percorso di recupero».





Come evidenzia Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, la notizia rappresenta un sollievo non solo per la famiglia Klinsmann e per l’ambiente bianconero, ma anche per tutti coloro che hanno seguito con apprensione l’evoluzione delle condizioni del portiere dopo lo scontro di gioco con Ranocchia negli ultimi minuti della gara del Barbera.

L’episodio aveva destato subito preoccupazione. Klinsmann, dopo il violento impatto, era riuscito a rialzarsi e a restare in campo per gli ultimi istanti del match, salvo poi accasciarsi nuovamente al triplice fischio. Come sottolinea Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, il portiere era uscito in barella ma cosciente, salutando anche il pubblico.

La situazione si è chiarita il giorno successivo, quando gli esami svolti presso gli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo hanno evidenziato una frattura alla prima vertebra cervicale, oltre a un trauma cervicale e una ferita alla testa. Da lì la decisione di trasferirlo immediatamente in Germania, all’Heidelberg University Hospital.

Secondo quanto riportato da Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, si tratta di uno dei centri medici più avanzati del Paese, dove l’equipe guidata dal dottor Hemmer ha optato per l’intervento chirurgico, concluso con esito positivo nella tarda mattinata di ieri.

Resta ora da definire il percorso di recupero. I tempi non sono ancora certi, anche se prima dell’operazione si ipotizzava uno stop di diversi mesi, almeno sei. I medici forniranno indicazioni più precise nei prossimi giorni, ma l’ottimismo emerso dopo l’intervento rappresenta già un primo passo importante.

Klinsmann resterà ricoverato in Germania per circa venti giorni, dove inizierà il percorso riabilitativo. Come riferisce ancora Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, il responsabile sanitario del Cesena, il dottor Gandolfi, ha seguito da vicino l’operazione insieme allo staff medico tedesco.

Il peggio è alle spalle, ora inizia la fase più delicata: quella del recupero.