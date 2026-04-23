Giornale di Sicilia: “Palermo, il nuovo assetto funziona. Così la difesa è super”

PALERMO – Attacco prolifico, ma ora anche una difesa solida. È questo il vero salto di qualità del Palermo nelle ultime settimane. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la varietà delle soluzioni offensive resta uno dei punti di forza della squadra di Inzaghi, ma per affrontare al meglio il finale di stagione e i possibili play-off serviva un cambio di passo anche dietro. E la risposta è arrivata.

Dopo i cinque gol incassati tra Monza e Juve Stabia, che avevano fatto temere una flessione, il Palermo ha reagito da grande squadra. Secondo quanto sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nelle successive quattro partite i rosanero hanno subito una sola rete, peraltro su calcio piazzato, senza concedere gol su azione.





Un dato che certifica la crescita del reparto difensivo. Come rimarca Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, né Joronen prima né Gomis dopo hanno dovuto raccogliere palloni in fondo al sacco su azione, nonostante avversari insidiosi come Frosinone e Cesena abbiano creato più di Padova e Avellino. In particolare, il portiere senegalese si è fatto trovare pronto, senza far rimpiangere il compagno.

La concentrazione difensiva sarà determinante anche nelle prossime sfide. Il calendario propone ostacoli importanti, a partire dal Venezia capolista e miglior attacco del campionato, ma anche Reggiana e Catanzaro rappresentano insidie da non sottovalutare.

Al “Città del Tricolore”, il Palermo è chiamato a una prova di maturità. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, servirà una prestazione difensiva quasi perfetta per restare in scia delle prime tre. Non è un caso che nelle tre vittorie esterne del 2026 i rosanero non abbiano subito gol: 0-3 a Bari, 0-1 contro Carrarese e Padova.

Segnali incoraggianti erano arrivati anche a Frosinone, dove il Palermo ha contenuto attaccanti pericolosi come Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze. Un lavoro reso possibile anche dalla nuova configurazione difensiva, con Pierozzi adattato a braccetto.

La soluzione, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, si sta rivelando vincente: l’ex Fiorentina, inizialmente in difficoltà in quel ruolo, ha trovato maggiore intesa con Bani e Ceccaroni, dando equilibrio a tutto il reparto.

I presupposti per sognare, dunque, ci sono tutti. Le ultime tre gare serviranno per consolidare i meccanismi e presentarsi ai play-off con una certezza in più: una difesa finalmente all’altezza delle ambizioni.