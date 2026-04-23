Giornale di Sicilia: “Palermo, ritorna Johnsen. L’uomo dei play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026

È uno specialista della post-season: promozioni con Venezia e Cremonese

palermo empoli 3-2 (135) johnsen

PALERMO – È il momento di tornare. Dopo settimane lontano dai riflettori, Dennis Johnsen si prepara a riprendersi il Palermo in una fase decisiva della stagione. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il suo rientro non è solo una buona notizia sul piano individuale, ma rappresenta un tassello importante nello scacchiere di Inzaghi in vista del finale.

Il percorso dell’esterno norvegese è stato gestito con attenzione, tra lavoro silenzioso e recupero graduale. Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo si gioca ora obiettivi pesanti e avere a disposizione un giocatore con esperienza e spessore tecnico può fare la differenza, soprattutto in un momento in cui ogni dettaglio pesa.


Non solo qualità, ma anche abitudine ai contesti ad alta pressione. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Johnsen porta in dote due promozioni conquistate attraverso i playoff: prima con il Venezia, contribuendo con un gol e un assist, poi con la Cremonese, dove ha lasciato il segno con due reti decisive. Un profilo capace di incidere nei momenti chiave, quando la tensione è massima e il margine di errore si riduce.

La trasferta contro la Reggiana rappresenta già un banco di prova significativo. In questo scenario, evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo del giocatore è chiaro: ritrovare ritmo partita, continuità e brillantezza atletica per tornare a essere una risorsa concreta per Inzaghi, soprattutto in ottica playoff.

Lo staff tecnico punta molto sulla sua intelligenza tattica e sulla capacità di leggere le situazioni di gioco, qualità che possono incidere in un campionato così equilibrato. Anche perché, come rimarca Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo arriva a questo snodo con una solidità ritrovata: un solo gol subito nelle ultime quattro gare, segnale evidente della svolta impressa da Inzaghi.

Prima dello stop, l’impatto di Johnsen era stato positivo. L’infortunio – un’elongazione alla gamba destra – ha interrotto il suo percorso proprio mentre stava trovando continuità. Arrivato a gennaio dalla Cremonese per una cifra superiore ai tre milioni di euro, l’esterno aveva già collezionato 10 presenze, di cui 4 da titolare, e un assist nel 3-3 contro la Sampdoria.

Adesso la direzione è chiara: tornare e incidere. Non solo essere disponibile, ma diventare un fattore concreto nel finale di stagione del Palermo.

Altre notizie

Palermo Sudtirol 3-0 (21) inzaghi

Giornale di Sicilia: “La «maledizione» del terzo posto, invece il quarto…”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
bisoli-reggiana-e1774452101638

Corriere dello Sport: “Reggiana, Bisoli ci crede: «Col Palermo serve un’impresa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo cesena 2-0 (48) Rui modesto olivieri

Corriere dello Sport: “Palermo, Rui Modesto arma in più: Inzaghi trova la chiave per esaltare Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 061013

Palermo, Schelotto apre: «Un giorno mi piacerebbe tornare, magari proprio in rosanero»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
regg

Reggiana verso il Palermo: out Libutti, il report della seduta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
tifosi spezia palermo

Palermo, invasione rosanero a Reggio Emilia: il dato aggiornato sui biglietti venduti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, lavoro offensivo a Torretta: Inzaghi prepara la sfida alla Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 125944

Il Palermo omaggia sui social il ritorno di Miccoli al Barbera (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

Marino avverte il Palermo: «Frosinone e Monza non mollano mai. I playoff un terno al lotto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 092113

Reggiana, Rossi carica squadra e tifosi: «Col Palermo serve coraggio, non è finita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 075714

Reggiana verso il Palermo, Amadei: «Siamo malmessi, ma la speranza è l’ultima a morire»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
image

Il Resto del Carlino: “Reggiana-Palermo, assalto rosanero: già mille biglietti nel settore ospiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (21) inzaghi

Giornale di Sicilia: “La «maledizione» del terzo posto, invece il quarto…”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo empoli 3-2 (135) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, ritorna Johnsen. L’uomo dei play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot_2026-04-22_234845-1776894567933

Italia al Mondiale al posto dell’Iran? La proposta USA scuote la FIFA

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
424bb23d60

Corriere dello Sport: “Milano, indagine nel calcio. Una lunga lista di nomi imbarazza l’intero movimento”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
bisoli-reggiana-e1774452101638

Corriere dello Sport: “Reggiana, Bisoli ci crede: «Col Palermo serve un’impresa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026