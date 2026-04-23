Giornale di Sicilia: “Palermo, ritorna Johnsen. L’uomo dei play-off”

È uno specialista della post-season: promozioni con Venezia e Cremonese

PALERMO – È il momento di tornare. Dopo settimane lontano dai riflettori, Dennis Johnsen si prepara a riprendersi il Palermo in una fase decisiva della stagione. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il suo rientro non è solo una buona notizia sul piano individuale, ma rappresenta un tassello importante nello scacchiere di Inzaghi in vista del finale.

Il percorso dell’esterno norvegese è stato gestito con attenzione, tra lavoro silenzioso e recupero graduale. Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo si gioca ora obiettivi pesanti e avere a disposizione un giocatore con esperienza e spessore tecnico può fare la differenza, soprattutto in un momento in cui ogni dettaglio pesa.





Non solo qualità, ma anche abitudine ai contesti ad alta pressione. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Johnsen porta in dote due promozioni conquistate attraverso i playoff: prima con il Venezia, contribuendo con un gol e un assist, poi con la Cremonese, dove ha lasciato il segno con due reti decisive. Un profilo capace di incidere nei momenti chiave, quando la tensione è massima e il margine di errore si riduce.

La trasferta contro la Reggiana rappresenta già un banco di prova significativo. In questo scenario, evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo del giocatore è chiaro: ritrovare ritmo partita, continuità e brillantezza atletica per tornare a essere una risorsa concreta per Inzaghi, soprattutto in ottica playoff.

Lo staff tecnico punta molto sulla sua intelligenza tattica e sulla capacità di leggere le situazioni di gioco, qualità che possono incidere in un campionato così equilibrato. Anche perché, come rimarca Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo arriva a questo snodo con una solidità ritrovata: un solo gol subito nelle ultime quattro gare, segnale evidente della svolta impressa da Inzaghi.

Prima dello stop, l’impatto di Johnsen era stato positivo. L’infortunio – un’elongazione alla gamba destra – ha interrotto il suo percorso proprio mentre stava trovando continuità. Arrivato a gennaio dalla Cremonese per una cifra superiore ai tre milioni di euro, l’esterno aveva già collezionato 10 presenze, di cui 4 da titolare, e un assist nel 3-3 contro la Sampdoria.

Adesso la direzione è chiara: tornare e incidere. Non solo essere disponibile, ma diventare un fattore concreto nel finale di stagione del Palermo.