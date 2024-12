Calciomercato Sampdoria: Accardi guarda in casa Como e Monza per gennaio

La Sampdoria sfrutterà la finestra invernale del calciomercato per rinforzare la rosa di Leonardo Semplici e per tentare una difficile scalata. Secondo quanto riportato da Telenord il direttore sportivo Pietro Accardi starebbe monitorando la situazione di diversi esuberi di Serie A. In particola modo sono tre i nomi sulla lista del dirigente blucerchiato: Luca Caldirola, difensore del Monza, Mattia Valoti, centrocampista anche lui in forza ai biancorossi, e Alberto Cerri, attaccante del Como.

