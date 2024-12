Prossimo avversario Palermo. Bari, Maita: «Vogliamo i playoff per poi giocarci la promozione in A»

Mattia Maita, centrocampista del Bari, è stato ospite di “TeleBari“, rilasciando alcune dichiarazioni sulla sconfitta contro il Sudtirol rimediata nell’ultimo turno e sugli obiettivi dei biancorossi:

«Diciamo che questa sconfitta é andata giù male anche a noi. Viviamo tutti i giorni il campo e sappiamo quando sia dura allenarsi e poi non raccogliere i frutti. Fa parte del gioco, purtroppo in campo vanno anche gli avversari e contro squadre che sono in difficoltà può starci di perdere, questo è un campionato difficile. Ogni partita viene valutata da chi allena, si analizzano gli errori che facciamo e cerchiamo di non commetterli più. Siamo contenti di quanto fatto finora, non bisogna spegnere l’entusiasmo. Quando si va ad analizzare una partita i punti di vista da considerare sono tanti. Ci sono degli errori che vanno corretti, è nomale che in questo momento abbiamo bisogno del nostro pubblico. Già dalla prossima dobbiamo portarlo dalla nostra parte. Fare un campionato importante qua a Bari può regalare emozioni. L’obiettivo è centrare i playoff e poi provare a giocarsela per andare in A. Dobbiamo ritrovare le sensazioni dell’inizio. Non credo ci siano problemi mentali o di scollamento, sono problemi che capitano e dobbiamo affrontarli».