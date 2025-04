Bari-Palermo, Blin: «Risultato difficile da accettare, c’è tanta rabbia»

Il centrocampista del Palermo Alexis Blin ha commentato ai microfoni del sito ufficiale del club la sconfitta contro il Bari. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla partita contro il Bari:

«È stata una partita strana. Loro hanno giocato sulle ripartenze. Dopo il primo gol subito siamo rimasti in partita. Non so spiegare la decisione sul secondo gol di Joel, lo abbiamo rivisto nello spogliatoio ma non abbiamo visto niente da fischiare, questa è la mia opinione. Finire il primo tempo in vantaggio per 2-1 per noi sarebbe stata completamente un’altra partita».

Sull’amarezza per la sconfitta:

«È un risultato difficile da accettare. C’è rabbia. Siamo stati più organizzati del Bari. Il calcio è questo, bisogna andare avanti».

Sull’assenza dei tifosi rosanero al San Nicola:

«Dispiace tanto, entrando in campo mi ha fatto strano vedere il settore ospiti vuoto. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi».

Sulla prossima partita contro la Carrarese:

«Sarà una partita importante. Dobbiamo pensare sempre a prendere i tre punti».