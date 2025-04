Serie B, Bari-Palermo 2-1: gli highlights del match

Si è concluso con il risultato di 2-1 il match tra Bari e Palermo, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie B. Al 7’ il Bari passa in vantaggio con Giulio Maggiore, abile a sfruttare un errore difensivo dei rosanero. Al 18’ arriva la reazione del Palermo con il solito Joel Pohjanpalo, che insacca di testa riportando il punteggio in equilibrio. All’89’ la beffa finale per il Palermo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Simic trova l’incornata vincente che regala tre punti pesantissimi ai padroni di casa.

Ecco gli highlights del match tra Bari e Palermo.