Bari-Palermo, Longo: «Complimenti ai ragazzi, sapevamo della caratura dell’avversario»

Moreno Longo ha parlato nel post-partita di Bari-Palermo, vinta dai biancorossi per 2-1. Intervenuto ai microfoni di RadioBari, il tecnico ha analizzato così la prestazione e il momento della sua squadra.

Sulla partita:

«Faccio i complimenti ai ragazzi. Sapevamo della caratura dell’avversario. Facciamo un percorso per giocare questo tipo di partite con il piglio giusto. Dobbiamo resettare e prepararci per la prossima per continuare il percorso».

Sulla crescita della squadra:

«Avevamo bisogno di recuperare energie e lo stiamo facendo. Stiamo facendo step anche mentali. Il secondo tempo di Carrara lo abbiamo analizzato per crescere. Non eravamo quelli di Carrara e non siamo fenomeni ora. Fa tutto parte di un percorso, ma il mood deve essere sempre questo. Non si smette mai di crescere.”

Su Favilli e Lasagna:

«Per il tipo di partita da fare serviva Lasagna. Mi dispiace sia uscito tra i fischi, ma non c’è nessuna questione. Sbagliano tutti. Lui è importante per noi. È solo arrabbiato per il gol sbagliato. Rifarei la stessa scelta perché li abbiamo messi in difficoltà facendo quello che volevamo fare».

Sul finale di stagione:

«Noi pensiamo sempre positivo. Non abbassiamo mai la testa a prescindere da quello che si dice all’esterno. Puntiamo sempre al massimo. Ci manca qualcosa nella gestione delle difficoltà, ma ci arriveremo. Non sono un integralista anche perché poi gli avversari ci studiano. A seconda dell’avversario ci adatteremo»

Su Falletti:

«Sono molto contento per lui. Stava lavorando da grande professionista. Anche Pereiro sta lavorando bene. Ora devono essere bravi a raccogliere ciò che stanno seminando».