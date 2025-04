Bari-Palermo, Falletti: «Vittoria da squadra vera, non era facile contro questo avversario»

Il giocatore del Bari ed ex rosanero Cesar Falletti è intervenuto in mixed-zone al termine della vittoria contro il Palermo.

Queste le sue dichiarazioni:

Sulla sua prestazione personale:

«Cercavo da tanto una prestazione come quella di oggi, sono contento e so che posso dare questo e un po’ di più. Continuo a lavorare per migliorare ogni giorno cercando di fare quello che chiede il mister».

Sulla partita contro il Palermo:

«Oggi vedevo la partita come una possibilità di segnare perché c’era tanto spazio per puntare. Abbiamo giocato una partita da squadra vera contro un Palermo che era pieno di fiducia, non era facile».

Sul suo approccio al gioco e sul gol:

«Cerco sempre di giocare per la squadra, il gol viene di conseguenza. Oggi sono contento per la prestazione della squadra, ce lo meritiamo. Tutto meritato».