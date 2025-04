Bari-Palermo, Maggiore: «Ottima gara contro una squadra forte, peccato non aver fatto il secondo gol»

Intervenuto in sala stampa al termine della sfida tra Bari e Palermo, il centrocampista del Bari Giulio Maggiore ha commentato così la prestazione dei biancorossi:

Sulla vittoria e la prestazione della squadra:

«Una vittoria voluta, è da tutta la settimana che ci prepariamo mentalmente. Abbiamo fatto un’ottima gara, soffrendo poco contro una squadra forte. Abbiamo adesso un po’ di giorni per preparare la prossima».

Sulle occasioni da gol:

«Dispiace non aver fatto il secondo gol, ho avuto più occasioni. Ma l’importante è arrivarci».

Sull’atteggiamento della squadra:

«Siamo stati forti in fase difensiva e abili con la palla. Reagire colpo su colpo? La squadra si vede in questi momenti qua, quando subisci un gol e quando tieni botta. Oggi c’è poco da dire su questa gara, siamo contenti».

Sulla corsa playoff:

«Playoff? Sapevamo che era una partita importantissima, per noi e per il Palermo. Questo successo, che ci dà più fiducia per le prossime gare, ci avvicina al nostro obiettivo»