Bari-Palermo, Dionisi: «Oggi fatto un passo indietro. Gol annullato? Ci ha penalizzato»

Al termine del match tra Bari e Palermo, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie B, ha parlato il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi.

Di seguito tutte le sue dichiarazioni in sala stampa:

Sul gol annullato a Pohjanpalo:

«Non so cosa dire. Dobbiamo accettare un episodio che probabilmente ci ha penalizzato, ma va accettato».

Sulla prestazione della squadra:

«Non è stata una prestazione in linea con le precedenti, nel secondo tempo li abbiamo contenuti meglio rispetto al primo ma abbiamo concesso un paio di contropiedi che non mi sono piaciuti. Ad onor del vero va detto che abbiamo subito il gol in un momento in cui nessuna delle due squadre stava attaccando. Nel primo tempo invece siamo stati troppo compassati. Oggi abbiamo fatto un passo indietro sul piano del gioco»

Sull’effetto della vittoria contro il Sassuolo:

«Non credo che la vittoria contro il Sassuolo ci abbia penalizzato, sapevamo che questa partita andava preparata in un certo modo, ne avevo anche parlato con i ragazzi»

Sulle scelte a gara in corso:

«Purtroppo siamo un po’ corti in alcuni reparti, quindi siamo costretti a spostare e ad adattare giocatori in altri ruoli. I cambi ho aspettato a farli perché nel secondo tempo stavamo tenendo bene il campo. Matteo (Brunori, ndr) era stanco».