Bari-Palermo 2-1: i “Top & Flop” del match

È terminata la sfida del San Nicola tra Bari e Palermo. L’inizio è shock per i rosanero con Filippo Ranocchia che decide di regalare la rete del vantaggio ai pugliesi dopo soli 6’. A regalare sogni tranquilli ad Alessio Dionisi è il solito Pohjanpalo che da vero rapace mette il match in equilibrio. Non sono molte le occasioni per entrambe le formazioni, ma a portarla a casa è il Bari grazie all’incornata di Simic. Di seguito i “Top & Flop” del match.

FLOP

RANOCCHIA: Un errore da matita rossa quello commesso nei primissimi minuti. Poi una prestazione opaca, forse influenzata proprio dalla svista in occasione del gol dei pugliesi.

PIEROZZI: Partita insufficiente da parte dell’esterno, tanti errori e pochi affondi concreti. Il Palermo non riesce a spingere dalla fascia di sua competenza.

BRUNORI: Tanto impegno per il capitano rosanero, questa sera poca concretezza. Riesce ad arrivare al tiro in alcune occasioni ma la mira è sbilenca.

TOP

POHJANPALO: Solita prestazione di livello dell’ex centravanti del Venezia. Il primo è un gol da vero rapace d’area di rigore, ma l’impressione è che possa buttarla dentro in qualsiasi istante di gara e su qualsiasi palla vagante.

MAGNANI: Partita di spessore da parte del centrale rosanero. Gioca tanti palloni in fase di impostazione e riesce ad imporsi su tutte le palle vaganti.

GOMES: Domina nel centrocampo rosanero. Corsa, dinamismo e muscoli in un centrocampo che non può contare su un Blin, arretrato in difesa. Solita gara più che sufficiente.