Indonesia–Bahrein: possibile esordio da titolare per Emil Audero tra i pali

La nazionale indonesiana si prepara alla cruciale sfida contro il Bahrein nel terzo turno delle qualificazioni asiatiche al Mondiale 2026. Martedì 25 marzo, al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, i ragazzi di Patrick Kluivert si giocheranno molto, in una classifica ancora apertissima.

Tra i possibili cambi di formazione, uno dei più attesi riguarda la porta. Dopo la pesante sconfitta contro l’Australia, dove Maarten Paes ha incassato cinque gol, il CT Kluivert starebbe pensando a un cambio tra i pali. A guadagnarne potrebbe essere Emil Audero Mulyadi, portiere del Palermo, che scalpita per il debutto con la maglia della nazionale Garuda.

Audero, rimasto in panchina nel match del 20 marzo, potrebbe finalmente avere la sua occasione, anche alla luce della parità tecnica con Paes sottolineata dallo stesso Kluivert in conferenza stampa. Un segnale chiaro verso una rotazione annunciata e un’opportunità per testare le qualità dell’estremo difensore italo-indonesiano in una gara dal peso specifico elevatissimo.

Probabile formazione Indonesia vs Bahrein:

Emil Audero, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jay Idzes, Kevin Diks, Thom Haye, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, Marselino Ferdinan.

Tutti gli occhi saranno puntati su Emil Audero: per lui potrebbe essere il primo passo da protagonista nella corsa al sogno Mondiale della nazionale indonesiana.