Giornata di riposo oggi per il Palermo, che tornerà ad allenarsi domani per preparare il delicato match contro la Salernitana. Ma non tutti si sono concessi una pausa: Claudio Gomes, infatti, ha scelto di proseguire il lavoro anche nel suo giorno libero. Il centrocampista francese si è recato questa mattina al centro sportivo per una sessione in palestra, testimoniata da una foto pubblicata nelle sue storie Instagram.

