Salernitana–Palermo: superata quota 6.000 biglietti venduti

Sale l’attesa per Salernitana–Palermo, in programma domenica 30 marzo alle ore 17:15 allo Stadio Arechi. La sfida, valida per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT, si preannuncia fondamentale per entrambe le formazioni: la Salernitana cerca punti salvezza, mentre il Palermo vuole restare agganciato al treno playoff.

Nel frattempo, prosegue la vendita dei biglietti, con una prima fase riservata agli abbonati che si concluderà domani, lunedì 24 marzo, alle ore 23:59. Gli abbonati hanno la possibilità di acquistare due biglietti a prezzo ridotto (“Ridotto Promo Abbonato”) per amici o familiari, in qualsiasi settore disponibile, utilizzando il numero della propria Fidelity Card o Member Card come codice promozionale. I due tagliandi devono essere acquistati nella stessa transazione.

Secondo i dati aggiornati alle ore 21:55 di domenica 23 marzo, sono 6.024 gli spettatori attualmente previsti allo stadio, comprensivi dei 1.461 biglietti venduti (esclusi omaggi e accrediti). Un numero destinato a salire nelle prossime ore, con i tifosi che avranno tempo fino a domani sera per approfittare degli sconti dedicati.

Una cornice di pubblico importante per una gara che si annuncia carica di tensione e significati: l’Arechi si prepara a spingere la Salernitana, ma il Palermo arriverà con l’obiettivo di imporsi in uno degli stadi più caldi del campionato.