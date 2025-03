Serie A, chi rischia di più la retrocessione in B? Ecco le quote dei bookmaker

Con una classifica sempre più corta e imprevedibile nella parte bassa, la lotta per non retrocedere in Serie B è uno dei temi caldi di questa fase finale di stagione. Tra scontri diretti, colpi di scena e cambi in panchina, i margini d’errore sono ridotti al minimo.

Ma secondo i bookmaker, quali squadre rischiano di più?

La situazione è chiara solo per una: il Monza, ormai considerato fuori dai giochi e infatti non quotato da nessun operatore, segnale inequivocabile di una retrocessione data per certa.

A seguire c’è il Venezia, la cui discesa in Serie B viene quotata 1.25: un dato che rispecchia le difficoltà strutturali della squadra, nonostante qualche timido segnale di risveglio. L’Empoli, ancora invischiato nella bagarre nonostante alcuni risultati positivi, è dato a 2.00, mentre il Parma – protagonista di un girone di ritorno complicato – segue a 2.25.

Più distaccate, ma non fuori pericolo, Lecce a 3.00 e Cagliari a 6.50, due squadre che alternano prestazioni convincenti a blackout inspiegabili. Il Verona, spesso coinvolto in salvezze all’ultimo respiro, viene bancato a 10.00, mentre per il Como il rischio retrocessione è considerato remoto, con una quota di 25.00.

Le prossime settimane saranno decisive e, come spesso accade, il verdetto finale potrebbe arrivare solo all’ultima giornata. Intanto, i bookmaker tracciano la loro linea: tra certezze e possibili sorprese, la corsa salvezza è tutta da vivere.