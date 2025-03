Italia-Danimarca U21: sfida di famiglie e di bomber, in porta c’è Desplanches del Palermo

Come racconta oggi la Gazzetta dello Sport, Italia-Danimarca Under 21 non è una semplice amichevole: è un banco di prova cruciale per i ragazzi di Carmine Nunziata, a meno di tre mesi dall’Europeo in Slovacchia. Una partita che mette in vetrina nuovi nomi, rilancia certezze e apre interrogativi in vista delle convocazioni finali. Con l’assenza forzata di Miretti e Gnonto, e dopo il beffardo ko con l’Olanda, gli Azzurrini cercano risposte. E il ct le aspetta da chi scenderà in campo oggi alle 18.15 a Cittadella, a cominciare da chi difenderà i pali: Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo, confermato titolare in un test che potrebbe valere un posto da protagonista all’Europeo.

Una questione di famiglie, di talenti, e di attaccanti col sangue caldo. Italia-Danimarca Under 21, in programma oggi alle ore 18:15 allo stadio Tombolato di Cittadella (diretta su Rai Due), è l’ultima amichevole prima delle scelte definitive per l’Europeo di giugno in Slovacchia. E il ct Carmine Nunziata vuole risposte.

Intanto, una certezza c’è: tra i pali dell’Italia scenderà in campo Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo.

Esposito-Ambrosino: il doppio 9 per ritrovare il gol

Oggi sarà tempo di doppio centravanti. Dopo l’esperimento col “trio di piccoletti”, Nunziata rilancia due punte pure: Sebastiano Esposito, a segno nell’ultima gara contro l’Olanda, sarà affiancato da Giuseppe Ambrosino. E chissà che tra qualche mese, i fratelli Esposito – con Francesco Pio nel radar – non si dividano l’attacco azzurro come un tempo la cameretta di casa.

Nunziata si aspetta di più dalla fase offensiva: «Mi auguro che i due attaccanti mi diano le sensazioni giuste – ha detto il ct –. Hanno grandi qualità». Dopo il ko in extremis con l’Olanda, la voglia di reagire è alta: «Sono usciti dal campo arrabbiatissimi, com’è giusto che sia», ha aggiunto il tecnico.

La vetrina per mettersi in mostra

L’Italia ha un bacino di 30-32 giocatori da cui pescare per l’Europeo. Mancano all’appello, per infortunio, Miretti e Gnonto, e oggi ci sarà spazio per tante novità. Nunziata non fa sconti: «Non esistono amichevoli. Serve più scaltrezza, mentalità vincente, ma nel complesso ho visto buone cose: squadra corta, intensità, bel gioco».

Danimarca, niente Biereth ma occhio agli “italiani”

La Danimarca dovrà fare a meno del suo centravanti più talentuoso, Biereth, ormai salito in Nazionale maggiore. Ma può contare su volti noti al nostro calcio: Provstgaard (Lazio), Kristensen (Udinese) e il giovane Oscar Højlund, fratello minore di Rasmus, oggi al Manchester United.

Probabili formazioni (Gazzetta dello Sport)

ITALIA (4-3-1-2)

Desplanches (Palermo); Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angori; Bianco, Prati, Pisilli; Pafundi; Ambrosino, S. Esposito.

All. Carmine Nunziata

DANIMARCA (4-3-3)

Jungdal; Jelert, Provstgaard, Kristensen, Bak; Fraulo, Chukwuani, Sorensen; Boving, Kjaerumgaard, Daghim.

All. Steffen Højer

Calcio d’inizio alle 18:15 su Rai Due. Arbitra Matosa (Slovenia), assistenti Kasapovic e Mezna