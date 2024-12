Serie C Girone C: ritmi vivaci ma la gara non si sblocca. All’intervallo è 0 a 0 tra Trapani e Foggia

Si è appena concluso il primo tempo allo Stadio Provinciale di Trapani, dove i granata stanno giocando contro il Foggia in occasione della 20esima giornata del Girone C di Serie C. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0, con il forte vento che ha insidiato il regolare svolgimento della gara nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambe le squadre hanno disputato un buon primo tempo, attaccando per diverse volte ma con timidi tentativi. L’occasione più importante l’hanno avuta i padroni di casa al 40′, quando Fall, su cross di Ciotti, colpisce di testa e spedisce sul fondo. Sugli spalti, invece, va messo in risalto lo striscione della tifoseria granata dedicato ai giovani ultras foggiani, che hanno perso la vita nelle scorse settimane al rientro da una trasferta.

