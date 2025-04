Modena, Pegreffi: «Centro sportivo? Ti mette nelle condizioni di poter fare la differenza»

Il capitano del Modena, Antonio Pergreffi, ha parlato in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo gialloblu proprio dell’importanza di questa nuova struttura per il club.

«Credo sia un momento storico per la città di Modena e per la società. Facendo un centro sportivo si vanno a curare tutti i dettagli per un giocatore, non solo della prima squadra ma anche del settore giovanile. Questo ti mette nelle condizioni di poter fare la differenza e di esprimerti al meglio. Con questo centro sportivo si può pensare ad un miglioramento futuro. Adesso sono state gettate le basi per portare avanti un progetto di lungo periodo e quando ci si stabilizzerà qui definitivamente sarà determinante».