Serie C: un punto a testa per Trapani e Foggia, al “Provinciale” termina 0 a 0. La classifica aggiornata

Trapani e Foggia si dividono la posta in palio. Allo Stadio Provinciale il posticipo della 20esima giornata del Girone C di Serie C termina 0 a 0. Nel primo tempo le due squadre approcciano i primi 45 minuti con una buona vivacità, faticando però a creare occasioni veramente pericolose. L’unica palla gol degna di nota è un colpo di testa di Fall che si spegne sul fondo. Nella ripresa i rossoneri provano a sbloccare la gara, ma i padroni di casa colpiscono il palo con Celiento. I minuti successivi sono molto equilibrati e poveri di emozioni: Trapani e Foggia, dunque, ottengono un punto a testa.

CLASSIFICA

Benevento – 40

Monopoli – 38

Avellino – 35

Potenza – 35

Audace Cerignola – 35

Crotone – 32

Catania – 31

Giugliano – 30

Picerno – 28

Trapani – 28

Sorrento – 27

Foggia – 25

Cavese – 24

Altamura – 23

Latina – 20

Casertana – 20

Juventus U23 – 18

ACR Messina – 16

Turris – 11

Taranto – 3