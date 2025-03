502 partite e 85 gol in Serie A: “Addio calcio, ho vissuto un sogno” | Si ritira a metà stagione e va in KINGS LEAGUE

Dopo oltre 500 partite in Serie A prende una importante decisione, lascia il calcio: possibile avventura in Kings League

Ad un certo punto, nella vita di ogni calciatore, arriva quel fatidico momento in cui bisogna prendere una decisione importante: quella di appendere le scarpette al chiodo. Una mossa per nulla facile, soprattutto per chi ha trascorso buona parte della sua vita su un campo di calcio.

Ed è proprio quanto accaduto al calciatore. Pardon, ex calciatore. Già visto che, proprio nelle ultime ore, attraverso un post pubblicato sui suoi canali ufficiali social, ha diramato a tutti i suoi followers ed al mondo del calcio il ritiro dalle scene. Una decisione sofferta ma, a quanto pare, inevitabile.

Soprattutto perché, dopo quasi un anno di inattività, nessuna squadra lo ha cercato con insistenza e fornito un progetto degno di nota. L’attesa è stata lunga. Anzi, lunghissima. Poi, però, il telefono non ha suonato più. La decisione da prendere non poteva che essere quella di farsi da parte e di lasciare spazio ai più giovani.

Con il calcio, però, non è un vero e proprio addio. Bensì un arrivederci. Forse nemmeno. Secondo quanto riportato dalle ultime voci sembra che il suo futuro sia in Kings League. Nulla di ufficiale, sia chiaro, anche se le indiscrezioni si fanno sempre più incessanti.

Il simbolo della Serie A appende le scarpette al chiodo, basta così: addio calcio

A 38 anni, compiuti da pochi giorni, Antonio Candreva ha chiuso con il calcio. Per sempre. Come riportato in precedenza l’ex esterno di Lazio, Juventus, Inter, Sampdoria, Salernitana, Udinese ed altri team ha deciso di mettere la parola “fine” a questa avventura. Una lunga avventura durata oltre 20 anni sui campi da calcio dove è sceso in campo in oltre 500 occasioni (per la precisione 502) in Serie A mettendo a segno 85 reti e 100 assist.

Questo il suo commovente messaggio girato, tra l’altro, in uno degli stadi più affascinanti d’Italia come il ‘San Siro’. Impianto sportivo che, tra l’altro, è stata “casa” sua per ben quattro anni: “Caro calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita: è arrivato il momento di salutarti. Qui, a San Siro, nella ‘Scala del calcio’ dove ho giocato la mia ultima partita. 30 fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici, vittorie e tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non è un addio ma un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto!“.

Addio al calcio, nuova avventura in Kings League: manca l’annuncio ufficiale

A dire il vero, però, qualche proposta per l’ex calciatore è arrivata. Soprattutto dal Napoli di mister Conte che lo conosce molto bene visto che lo ha allenato all’Inter ed in Nazionale. Alla fine, però, una vera e propria trattativa non c’è mai stata.

Come riportato in precedenza, però, il suo futuro potrebbe essere in Kings League. Una nuova avventura per il nativo di Roma. A quanto pare, tra le squadre fortemente interessate al suo acquisto, ci sono i Caesar che lo corteggiano a più non posso.