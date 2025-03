IL NUOVO ALLENATORE È ANDREA PIRLO: dopo la riunione su Zoom è tutto deciso | Sta già organizzando la preparazione estiva

Nuova occasione per il tecnico, che dopo una recente riunione ha accettato l’incarico e sta già iniziando a mettersi al lavoro.

Qualche mese fa è arrivato l’esonero di Andrea Pirlo dalla Sampdoria, ponendo fine alla sua permanenza sulla panchina blucerchiata. La decisione è arrivata dopo un avvio di campionato deludente in Serie B, con la squadra che ha raccolto solo un punto in tre partite. La sconfitta contro la Salernitana è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendo la dirigenza della Sampdoria a prendere una decisione drastica.

Pirlo, che aveva guidato la squadra ai playoff nella stagione precedente, non è riuscito a invertire la rotta in questo inizio di stagione, e la sua posizione è diventata insostenibile. La società blucerchiata poi ha scelto Andrea Sottil come suo successore, a sua volta cacciato in favore di Leonardo Semplici.

Nel frattempo invece il campione del Mondo del 2006 è rimasto ai box, in attesa di una chiamata. Tra le voci su qualche altra panchina di Serie B o di Serie A, e le indiscrezioni di un suo approdo in Scozia, ai Rangers, l’ex centrocampista è tutt’ora senza squadra. Ma proprio nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità sul suo futuro.

Pirlo riparte dal prossimo anno

La stagione in corso è ormai arrivata alle sue battute finali. Dopo la sosta nazionali infatti ci saranno due mesi di fuoco per il termine dei campionati e delle coppe. È chiaro dunque che ad oggi è merce rara vedere un cambio di panchina. Al contrario però le società decise a cambiare allenatore iniziano a lavorare in vista del prossimo anno.

E proprio da questo punto di vista un club sembrerebbe già aver individuato in Andrea Pirlo l’uomo giusto per il futuro della panchina. Stiamo parlando del Monza.

Il club sta ultimando i dettagli

Il Monza si sta avviando ad una retrocessione in Serie B che per il momento e salvo clamorosi miracoli sembra inevitabile. Di conseguenza il prossimo anno si ripartirà con un nuovo progetto, che vedrà anche un cambio di guida tecnica.

E a quanto pare Adriano Galliani vorrebbe puntare proprio sul Maestro, che conosce bene dai tempi del Milan. Semplici indiscrezioni? Solo il tempo ce lo dirà.