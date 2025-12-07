Sampdoria-Carrarese: contestazione dei tifosi blucerchiati e gioco fermo per 3 minuti

Momenti di tensione durante il match dello stadio “Ferraris” tra Sampdoria e Carrarese, partita valida per la 15^ giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

In seguito al gol al 2′ del primo tempo di Abiuso, i tifosi blucerchiati si sono lasciati andare ad un animata contestazione visto il momento negativo della squadra, lanciando fumogeni in campo e costringendo l’arbitro Sozza a sospendere momentaneamente la partita. La situazione si è poi calmata, con il gioco che è ripreso all’8′ minuto.