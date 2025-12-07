Andreoletti presenta Padova-Cesena: «Sarà una partita intensa, servirà spirito di sacrificio»

PADOVA – Alla vigilia del match tra Padova e Cesena, in programma per domani alle ore 15.00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancoscudati, Matteo Andreoletti.

«Affrontiamo una squadra in grande forma, reduce da un derby vinto – ha dichiarato il tecnico -. Per noi è un’occasione importante: vogliamo migliorare il nostro rendimento all’Euganeo e fare punti davanti al nostro pubblico»

E sul match contro i bianconeri, Andreoletti aggiunge: «Sarà una partita intensa, loro hanno gamba, attaccano la profondità e dispongono di elementi che valgono anche categorie superiori. Serviranno equilibrio, intensità e spirito di sacrificio. Dovremo portare la gara sui binari che preferiamo noi»

Poi, uno sguardo all’importanza della gara vinta contro il Pescara: «È stato un successo pesante, ottenuto con una prestazione di qualità. Ora serve equilibrio. La gara di domani ci può offrire nuovi spunti e la voglia è quella di fare un passo ulteriore»

Infine, sul match in cui ha esordito sulla panchina del Padova proprio contro il Cesena: «Da allora siamo cresciuti molto, come squadra e come identità. Non sarà un match semplice domani, ma è un metro di giudizio importante per capire a che punto siamo»