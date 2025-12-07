Empoli-Palermo, D’Angelo: «Prestazione da squadra vera, continuità fondamentale»

Nella sala stampa del Castellani – Computer Gross Arena, al termine di Empoli-Palermo 1-3, ha parlato Maurizio D’Angelo, vice di Filippo Inzaghi, commentando una vittoria pesante per classifica, morale e continuità.

«Era importante dare continuità di prestazione e risultati – ha esordito D’Angelo –. Sapevamo di giocare contro una squadra in salute che ha qualità, e quindi questa vittoria vale ancora di più».

Il vice di Inzaghi si è soffermato anche sui leader tecnici del gruppo: «Seguo ciò che ha detto il mister: tre o quattro giocatori dovevano prendere in mano questa squadra e darle un’anima. La spina dorsale ha dato consistenza e identità, elementi che fanno ben sperare». Un riferimento chiaro a Pohjanpalo e Bani, oggi tra i migliori in campo.

Spazio anche alle scelte in corsa: «Le Douaron? Sapevamo che avrebbe fatto una prestazione importante. Vasic poteva darci velocità di manovra: è stata una sostituzione tecnica e non disciplinare».

Una vittoria solida, in un momento decisivo della stagione, che restituisce fiducia e slancio al Palermo di Inzaghi.