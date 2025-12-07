Cesena, Mignani: «Padova squadra tosta, importante avere motivazioni altissime»

Alla vigilia del match tra Padova e Cesena, valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri, Michele Mignani.

«Quando una squadra viene dalla vittoria di un campionato esprime necessariamente dei valori e lo sappiamo bene noi a Cesena, che l’anno scorso abbiamo iniziato il campionato anche noi da neopromossi – ha dichiarato il tecnico -. Il Padova si porta dietro l’entusiasmo del campionato vinto l’anno scorso, l’ossatura di una squadra che ha stravinto il proprio girone, pur lottando testa a testa con il Vicenza, e lo stesso allenatore»

Sui biancoscudati, Mignani aggiunge: «Il Padova è una squadra tosta, organizzata, che ha delle idee ben precise e che ha dato continuità ad un modo preciso di difendere e di attaccare: è una formazione di Serie B che, come tutte le altre, è difficile da affrontare»

Poi, un commento sulla trasferta vietata ai sostenitori bianconeri: «Per me è un grande dispiacere che sia stata vietata ai nostri tifosi la possibilità di poterci seguire a Padova, perché la nostra è sicuramente una tifoseria sana, corretta e che gira l’Italia portando sempre colore e rumore da stadio in ogni impianto»

Infine, alla domanda su quale sia il segreto sull’ottimo campionato della squadra risponde: «Io credo che sia semplicemente trovare delle motivazioni altissime in ogni partita che tu affronti. Il segreto sta tutto lì, perché nel percorso di un campionato succede sempre che affronti la prima o l’ultima in classifica, o magari una squadra che ha un blasone diverso da un’altra, però la cosa più importante sono le motivazioni»