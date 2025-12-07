Palermo formato Serie A: tre gol e tre punti a Empoli. La classifica aggiornata di serie B
Il Palermo continua a vincere con un 3-1 in trasferta contro l’Empoli, un successo che consente alla squadra di Filippo Inzaghi di rilanciarsi in classifica. I rosanero hanno ottenuto una prestazione solida, riuscendo a mantenere il vantaggio acquisito nel primo tempo grazie ai gol di Le Douaron e Pohjanpalo. Nonostante una reazione dell’Empoli nel secondo tempo, con il gol di Pellegrini, il Palermo ha chiuso definitivamente i conti con la doppietta del finlandese Pohjanpalo.
Con questa vittoria, il Palermo sale a 26 punti e mantenendo vive le speranze di avvicinarsi alle prime due posizioni. I rosanero, che avevano attraversato un momento di difficoltà, hanno dimostrato carattere e determinazione, fondamentali per il proseguimento della stagione.
Classifica aggiornata
Monza – 30 punti
Frosinone – 28 punti
Palermo – 26 punti
Modena – 26 punti
Cesena – 26 punti
Venezia – 25 punti
Empoli – 20 punti
Catanzaro – 19 punti
Juve Stabia – 19 punti
Avellino – 19 punti
Reggiana – 17 punti
Padova – 17 punti
Carrarese – 16 punti
Entella – 15 punti
Mantova – 14 punti
Bari – 14 punti
Südtirol – 13 punti
Spezia – 11 punti
Sampdoria – 10 punti
Pescara – 9 punti
Il Palermo ha quindi tutte le carte in regola per continuare a lottare per i piani alti della classifica, con la speranza di poter recuperare terreno sulle prime della classe nelle prossime giornate.