Palermo formato Serie A: tre gol e tre punti a Empoli. La classifica aggiornata di serie B

Il Palermo continua a vincere con un 3-1 in trasferta contro l’Empoli, un successo che consente alla squadra di Filippo Inzaghi di rilanciarsi in classifica. I rosanero hanno ottenuto una prestazione solida, riuscendo a mantenere il vantaggio acquisito nel primo tempo grazie ai gol di Le Douaron e Pohjanpalo. Nonostante una reazione dell’Empoli nel secondo tempo, con il gol di Pellegrini, il Palermo ha chiuso definitivamente i conti con la doppietta del finlandese Pohjanpalo.

Con questa vittoria, il Palermo sale a 26 punti e mantenendo vive le speranze di avvicinarsi alle prime due posizioni. I rosanero, che avevano attraversato un momento di difficoltà, hanno dimostrato carattere e determinazione, fondamentali per il proseguimento della stagione.

Classifica aggiornata

Monza – 30 punti

Frosinone – 28 punti

Palermo – 26 punti

Modena – 26 punti

Cesena – 26 punti

Venezia – 25 punti

Empoli – 20 punti

Catanzaro – 19 punti

Juve Stabia – 19 punti

Avellino – 19 punti

Reggiana – 17 punti

Padova – 17 punti

Carrarese – 16 punti

Entella – 15 punti

Mantova – 14 punti

Bari – 14 punti

Südtirol – 13 punti

Spezia – 11 punti

Sampdoria – 10 punti

Pescara – 9 punti

Il Palermo ha quindi tutte le carte in regola per continuare a lottare per i piani alti della classifica, con la speranza di poter recuperare terreno sulle prime della classe nelle prossime giornate.