Empoli-Palermo 1-3. Le pagelle del match

Il Palermo e Alessio Dionisi si rincontrano. Al “Castellani”, il Palermo di mister Filippo Inzaghi è chiamato ad un test importante, dopo la netta vittoria per 5-0 al Barbera contro la Carrarese. A sbloccare il match sono proprio i rosanero, grazie alla rete di Le Douaron su assist di Palumbo al 6’. Il solito Pohjanpalo, al 18’, raddoppia realizzando la rete dello 0-2. E dopo la rete di Pellegri che accorcia le distanze, è ancora il centravanti finlandese a centrare la decima rete personale. Il Palermo, quindi, trova la seconda vittoria di fila, salutando definitivamente il periodo negativo. Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com.

Joronen 7,5 – Prestazione autoritaria dell’estremo difensore rosanero, nonostante qualche piccolo errore tecnico. Effettua due parate straordinarie e decisive, respingendo due tiri da pochi metri. Conferma di essere un portiere di livello per la categoria.

Ceccaroni 7 – È decisivo in occasione dello 0-2 di Pohjanpalo, con un tocco di testa che favorisce il centravanti finlandese. Poi corre e lotta su ogni singola palla.

Bani 7 – Gestione da vero leader della difesa! Comanda con autorità la retroguardia ed è pericoloso in fase offensiva. Prestazione da vero capitano.

Bereszynski 6 – È attento in fase difensiva. Rischia poco e riesce a non farsi mai saltare dall’avversario. Gara positiva. Dal 46’ Peda 6 – Entra in un match delicato, ma si rende utile alla causa.

Augello 6,5 – Nella prima frazione sono diversi gli errori tecnici dell’esterno rosanero. Nel secondo sale di livello, anche se soffre, più del solito, sulle avanzate degli avversari. Dall’87’ Veroli S.V.

Segre 6 – Gara di contenimento. Corre tanto e si porta raramente in proiezione offensiva, prende un giallo pesante nella prima frazione. Dal 54’ Gomes 6 – Tocca pochi palloni, in un momento del match che lo costringe solo a contenere gli avversari.

Ranocchia 6,5 – Potrebbe e dovrebbe fare molto di più sul lato tecnico. La prestazione è comunque di enorme sacrificio, complice il risultato favorevole.

Palumbo 7 – Inventa un grande assist al 6’ per la zampata di Le Douaron, con una palla magica in profondità. Poi cala nel secondo tempo, complice la stanchezza. Dal 69’ Blin 6 – Entra bene in gara. Il suo ingresso alza il baricentro della squadra in un momento delicato, il suo è un contributo importante.

Pierozzi 7 – È attivo in fase offensiva sfiorando la rete con un colpo di testa pericoloso all’11’. Trova un assist importantissimo per Pohjanpalo al 74’, coronando un match di livello.

Le Douaron 7,5 – Sblocca il match al 6’, con un tocco delicato che si insacca alle spalle di Fulignati. Sfiora la doppietta al 40’ con un colpo di testa, ma sono anche diversi gli errori tecnici da attenzionare. La sua rete è, comunque, decisiva. Dal 54’ Vasic 6 – Entra bene in partita con personalità, ma si divora il gol dell’1-4. Poi lotta insieme ai compagni.

Pohjanpalo 9 – Segna sempre il n.19! Al 18’ si trova al posto giusto al momento giusto, spedendo in rete il gol del raddoppio. Dopo tante giocate di qualità, realizza la doppietta personale nel momento più complicato per i suoi. Prestazione gigantesca.

All. Inzaghi 8 – La rete di Le Douaron è frutto di un importante lavoro del tecnico ex Pisa. Da sottolineare è un atteggiamento da squadra solida anche nei momenti di difficoltà, riesce con i cambi a mantenere alta l’attenzione dei suoi.