Empoli-Palermo, Dionisi: «Primo gol banale, sono arrabbiato. Ma abbiamo fatto cose molto positive»

Il tecnico dell’Empoli, dopo il 1-3 al Castellani, analizza errori e segnali di crescita: «L’inerzia nella ripresa era nostra, ma sulle palle da fermo siamo stati negligenti»

Dalla sala stampa del Castellani – Computer Gross Arena, dopo Empoli-Palermo 1-3, il tecnico azzurro Alessio Dionisi non nasconde la sua delusione per alcuni episodi chiave della partita, pur riconoscendo le molte cose positive mostrate dalla sua squadra.

«Sono arrabbiato per il primo gol, è banale – ha esordito Dionisi –. Lo abbiamo visto stamattina, sapevamo che quello schema lo avevano già fatto. È questo che mi fa arrabbiare: non è qualità loro, è un nostro errore».

Il tecnico ha poi allargato la riflessione: «Abbiamo fatto quello che dovevamo, poi possiamo aver sbagliato qualcosina. Sul secondo gol sono stati bravi loro, ma il primo no, quello davvero mi pesa».

Dionisi ha analizzato anche l’andamento del match: «Mi dispiace perché nella ripresa siamo entrati bene, però avevamo giocato bene anche nel primo tempo. Nel secondo tempo l’inerzia era nostra: loro non stavano più dietro ai nostri ritmi. Poi con il 3-1 la situazione si è quasi invertita e su questo dobbiamo migliorare. Le partite possono cambiare in un attimo».

Capitolo palle inattive, uno dei punti critici della gara: «Sulle palle da fermo siamo stati negligenti. Il primo gol non è un episodio di qualità dell’avversario, ma un nostro errore di attenzione».

Nonostante l’amarezza, Dionisi chiude valorizzando la prestazione complessiva: «Peccato, ma prendiamo anche le cose positive, che sono tante, soprattutto contro una squadra che per certi aspetti è di un livello superiore al nostro».