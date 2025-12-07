Empoli-Palermo, Dionisi: «Fischi tifosi del Palermo? Dormo lo stesso»

Proseguendo il suo intervento in sala stampa, Alessio Dionisi ha approfondito gli aspetti che più lo hanno convinto della prestazione dei suoi.

«Le cose che mi sono piaciute di più sono l’equilibrio che abbiamo avuto con un centrocampo con certe caratteristiche – ha spiegato –. Il rischio di allungarci ci avrebbe condizionato, ma con la palla siamo stati bravi. Per me questo è stato molto positivo. Il gol ci ha condizionato».

Il tecnico ha poi chiarito alcune letture sulla difesa e sul lavoro del portiere: «Fulignati nelle partite precedenti ci ha dato una grossa mano, oggi Andrea ha fatto zero parate. Loro hanno giocatori bravi e hanno creato opportunità per merito».

Un solo punto lo ha deluso davvero: «L’unica cosa che non mi è piaciuta è stato l’atteggiamento dopo il 3-1. Per me non è mai finita, e lì avremmo dovuto mantenere più lucidità».

Inevitabile un passaggio sui fischi dei tifosi rosanero, rivolti all’ex allenatore del Palermo: «Quando sei un ex, li ho già sentiti… sono stato accolto meglio in alcune piazze e meno in altre. La cosa che dispiace è che non passa la persona. Non gliene faccio una colpa e dormo lo stesso, mi dispiace ma nessuno può vedere quante persone del Palermo sono venute a cercarmi e salutarmi».

Dionisi ha concluso con una riflessione più personale: «Ho condiviso una stagione con loro senza raggiungere gli obiettivi sperati, ma chi ti conosce ti apprezza. I fischi mi dispiacciono, ma me ne faccio una ragione».

