Palermo, partenza per Reggio Emilia tra entusiasmo e rientri: torna anche Johnsen

PALERMO – Il Palermo ha lasciato il “Renzo Barbera” per raggiungere Reggio Emilia, dove domani affronterà la Reggiana in una sfida decisiva per il finale di stagione. La squadra di Filippo Inzaghi si è ritrovata allo stadio prima della partenza, circondata dal consueto calore dei tifosi rosanero, presenti numerosi per sostenere il gruppo e concedersi le classiche foto ricordo con giocatori e staff.

Un clima di entusiasmo e fiducia che accompagna il Palermo verso una gara fondamentale, con l’obiettivo di continuare a inseguire il sogno promozione. Inzaghi e i suoi uomini sono consapevoli dell’importanza del match: al “Città del Tricolore” servirà una prestazione di carattere per portare a casa punti pesanti.





Tra le notizie positive, spicca il ritorno tra i convocati di Dennis Johnsen. L’esterno offensivo rientra con la squadra dopo l’infortunio e rappresenta un’arma in più per il tecnico rosanero in vista di questo finale di campionato. Il suo recupero amplia le soluzioni offensive e restituisce qualità e imprevedibilità al reparto avanzato.

Il Palermo arriva a questa trasferta con determinazione e senza alcuna intenzione di rallentare. La corsa verso la Serie A passa anche da Reggio Emilia: i rosanero non vogliono mollare proprio adesso.