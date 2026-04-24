Catanzaro, Aquilani: «Vogliamo tornare a vincere. Playoff? Possiamo giocarcela con tutti»

Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, Alberto Aquilani ha fatto il punto sul momento del Catanzaro in conferenza stampa, tra ambizioni playoff e necessità di tornare al successo dopo quattro pareggi consecutivi.

Il tecnico giallorosso ha analizzato così il momento della squadra: «Sono stati pareggi diversi tra loro, con sensazioni differenti. L’ultimo è stato diverso, ma resta il fatto che non vinciamo da un po’. Dobbiamo essere soddisfatti per la crescita delle prestazioni, ma anche arrabbiati perché potevamo vincerle tutte».





Uno sguardo anche alla gestione del finale di stagione: «Non faccio troppi calcoli. Valutiamo le condizioni fisiche dei giocatori per evitare rischi. Chi sta bene gioca, anche perché vedo grande voglia e competitività interna. Da qui ai playoff servirà tutta la rosa».

Capitolo infortuni: «Iemmello non verrà rischiato, ha un problema al polpaccio. Anche D’Alessandro è in recupero, gli altri sono sulla via del rientro».

Sul valore dello Spezia, Aquilani non ha dubbi: «È una squadra forte, costruita con giocatori di alto livello. Non è una sorpresa il loro campionato, hanno qualità importanti e vanno affrontati con grande attenzione».

Dal punto di vista tattico, la gara si preannuncia complessa: «Sarà diversa rispetto a quella di Castellammare. Lo Spezia può interpretarla in vari modi, anche senza possesso. Molto dipenderà da noi: qualità, intensità e capacità di adattamento saranno decisive».

Sull’orario insolito delle 12:30: «Da giocatore non mi piaceva molto, cambia la routine, ma dobbiamo adattarci».

Aquilani ha poi parlato di singoli, soffermandosi su Oudin: «È un giocatore che ho sempre ritenuto importante. Ha lavorato bene e ha dimostrato di esserci, ora deve continuare così».

Infine, il tecnico ha ribadito le ambizioni stagionali: «Credo fortemente in questa squadra. Possiamo competere con chiunque, la Serie B è imprevedibile ma noi lavoriamo per il massimo traguardo possibile».

Sul futuro personale, nessuna distrazione: «Non mi interessa in questo momento. Voglio restare concentrato su questa stagione».