Empoli, Caserta avverte: «A Venezia ce la giochiamo. Serve cattiveria»

Vigilia delicata per l’Empoli, atteso dalla difficile trasferta contro il Venezia. Fabio Caserta ha presentato la sfida con lucidità e determinazione, consapevole del peso della posta in palio.

«Non partiamo svantaggiati, ce la giochiamo», ha dichiarato il tecnico azzurro. «Anche noi abbiamo un obiettivo importante. Il Venezia è una squadra che al minimo errore ti punisce e cerca sempre il gol».





Caserta ha poi evidenziato il rammarico per l’ultimo pareggio: «Siamo consapevoli che la mancata vittoria contro l’Entella poteva cambiare la situazione. Ma conosciamo la storia dell’Empoli e la responsabilità che abbiamo: questa società rappresenta una realtà importante da tanti anni».

Non sarà una gara come le altre anche per l’assenza dell’allenatore in panchina: «Mi pesa tantissimo non esserci, ma ho piena fiducia nello staff e nei ragazzi. Seguirò dalla tribuna».

Dal punto di vista tattico, l’Empoli dovrà gestire un avversario aggressivo: «Il Venezia ti viene a prendere alto, non aspetta. Dovremo essere bravi a leggere la partita e partire con intelligenza, limitando le loro qualità ed esaltando le nostre».

Caserta si aspetta una gara intensa: «Sarà una partita dalle grandi emozioni. Dobbiamo essere cattivi e non sbagliare».

Infine, le indicazioni sulla formazione: Saporiti è disponibile, mentre Popov non partirà dall’inizio dopo qualche problema fisico. Assente Fila per febbre, Ghion resta in dubbio.

Chiusura dedicata ai tifosi: «Dispiace che non possano esserci. Speriamo di regalare loro un risultato positivo».