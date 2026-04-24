Monza-Modena, le formazioni ufficiali: Bianco con Petagna-Cutrone, Sottil punta su Ambrosino

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
palermo monza 0-3 (50) Keita bianco

Sono ufficiali le scelte di Paolo Bianco e Andrea Sottil per Monza-Modena, gara che apre la 36ª giornata di Serie B. Sfida pesantissima soprattutto per i brianzoli, in piena corsa per la promozione diretta, mentre gli emiliani cercano punti per blindare i playoff.

Bianco si affida al 3-4-1-2 con Colpani alle spalle della coppia offensiva formata da Cutrone e Petagna. In mezzo al campo spazio a Pessina e Obiang, con Birindelli e Bakoune sugli esterni.


Sottil risponde con il 3-5-2: davanti il tandem De Luca-Ambrosino, con Zanimacchia e Beyuku sulle corsie. In mediana regia affidata a Gerli, affiancato da Massolin e Wiafe.

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

MONZA (3-4-1-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Obiang, Pessina, Birindelli; Colpani; Cutrone, Petagna.
Allenatore: Bianco

MODENA (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Nador, Dellavalle; Beyuku, Massolin, Gerli, Wiafe, Zanimacchia; De Luca, Ambrosino.
Allenatore: Sottil

Una partita che può incidere pesantemente sugli equilibri del campionato, con il Monza chiamato a vincere per restare agganciato alla vetta e il Modena determinato a consolidare la propria posizione playoff.

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