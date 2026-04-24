Pescara, Gorgone: «Serve più cattiveria. Juve Stabia squadra di valore»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
gorgone pescara

Alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, Giorgio Gorgone ha analizzato il momento del Pescara in conferenza stampa, tra rientri importanti e la necessità di dare una svolta nel finale di stagione.

Il tecnico ha fatto il punto sugli indisponibili: «Olzer è da valutare, vedremo come sta prima della partita. Tsadjout, Lamine Fanne, Faraoni e Merola sono rientrati e possono darci una mano».


Sul clima dello stadio, atteso pieno, Gorgone non ha dubbi: «Per me il nostro pubblico è un valore aggiunto. Quello che ho visto con la Samp è stato meraviglioso. Non penso possa creare pressione, dobbiamo concentrarci solo sulla prestazione».

Poi l’analisi sull’avversario: «La Juve Stabia, al netto delle problematiche societarie, è in quella posizione con merito. È un gruppo che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A e ha valori importanti».

Uno dei temi principali resta quello dei gol subiti nei momenti decisivi: «È vero, è un dato di fatto. Senza essere schiacciati, abbiamo preso gol pesanti. Lo abbiamo analizzato: voglio più cattiveria in certe situazioni. A volte ci è mancata la percezione del pericolo».

Sul fronte formazione, tanti dubbi: «Devo scegliere in difesa, ma anche a centrocampo e in attacco ho diverse alternative. Caligara ha recuperato. Tsadjout? Può esserci per uno spezzone finale, ha caratteristiche che ci mancano».

Spazio anche a Verratti, presente alla rifinitura: «È molto legato a questo ambiente, spero possa darci una spinta in più».

Infine, l’obiettivo salvezza: «Non possiamo prevedere cosa succederà. Diretto o attraverso i playout, vogliamo centrare l’obiettivo. La fortuna che ci è mancata finora arriverà».

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