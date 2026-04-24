Pescara, Gorgone: «Serve più cattiveria. Juve Stabia squadra di valore»

Alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, Giorgio Gorgone ha analizzato il momento del Pescara in conferenza stampa, tra rientri importanti e la necessità di dare una svolta nel finale di stagione.

Il tecnico ha fatto il punto sugli indisponibili: «Olzer è da valutare, vedremo come sta prima della partita. Tsadjout, Lamine Fanne, Faraoni e Merola sono rientrati e possono darci una mano».





Sul clima dello stadio, atteso pieno, Gorgone non ha dubbi: «Per me il nostro pubblico è un valore aggiunto. Quello che ho visto con la Samp è stato meraviglioso. Non penso possa creare pressione, dobbiamo concentrarci solo sulla prestazione».

Poi l’analisi sull’avversario: «La Juve Stabia, al netto delle problematiche societarie, è in quella posizione con merito. È un gruppo che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A e ha valori importanti».

Uno dei temi principali resta quello dei gol subiti nei momenti decisivi: «È vero, è un dato di fatto. Senza essere schiacciati, abbiamo preso gol pesanti. Lo abbiamo analizzato: voglio più cattiveria in certe situazioni. A volte ci è mancata la percezione del pericolo».

Sul fronte formazione, tanti dubbi: «Devo scegliere in difesa, ma anche a centrocampo e in attacco ho diverse alternative. Caligara ha recuperato. Tsadjout? Può esserci per uno spezzone finale, ha caratteristiche che ci mancano».

Spazio anche a Verratti, presente alla rifinitura: «È molto legato a questo ambiente, spero possa darci una spinta in più».

Infine, l’obiettivo salvezza: «Non possiamo prevedere cosa succederà. Diretto o attraverso i playout, vogliamo centrare l’obiettivo. La fortuna che ci è mancata finora arriverà».